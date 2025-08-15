নির্বাচনের আগে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হবে: নুর

নির্বাচনের আগে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হবে: নুর
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী দোসর অন্য দলগুলোকে নিষিদ্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পৌর মুক্ত মঞ্চে গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত গণসমাবেশে তিনি এ দাবি জানান।
এসময় ভিপি নুর বলেন, ফ্যাসিবাদকে নিষিদ্ধ করলেও তাদের দোসরদের আস্ফালন এখনো দেখা যায়। গত ১৬ বছর আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রেখেছিল ১৪ দলের শরীকরা। তাদের একটি ছিল জাতীয় পার্টি। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হলেও জাতীয় পার্টির আস্ফালন এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি। অন্তবর্তীকালীন সরকারকে বলতে চাই এই জাতীয়পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।
সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হাসান তপুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহসভাপতি ফারুক হাসান। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও জেলার নেতারা বক্তব্য রাখেন।
