  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ২

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ফুটবল এ সংঘর্ষ হয়। এতে আরোও পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আমরা দোয়ারা বাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছি। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।

বিস্তারিত আসছে...

লিপসন আহমেদ/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।