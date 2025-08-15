সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ২

সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ২
সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ফুটবল এ সংঘর্ষ হয়। এতে আরোও পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আমরা দোয়ারা বাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছি। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।
বিস্তারিত আসছে...
লিপসন আহমেদ/এমএন/এএসএম