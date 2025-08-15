  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে পুকুরের ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
পঞ্চগড়ে পুকুরের ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ের আটোয়ারীতে গোসল করতে নেমে পুকুরের পানিতে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পূর্ব সর্দারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- ওই গ্রামের চইনুল আলমের মেয়ে বৃষ্টি আক্তার (১১) ও শাহিনুর ইসলামের মেয়ে সাদিয়া আক্তার (১১)।

নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, জুমার নামাজের পর স্থানীয় ৬-৭ জন শিশু চইনুল আলমের বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে যায়। গোসলের একপর্যায়ে অন্যরা উঠে এলেও ওই দুই শিশু পরিষ্কার পানিতে আরেকবার ডুব দিতে যায়। এসময় দুজনেই গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। তারা সাঁতার জানত না। অন্য শিশুরা চিৎকার করলে বাড়ির আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। দুই শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজনই মারা যায়।

আটোয়ারী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হুমায়ুন কবির বলেন, ১৫ মিনিটের ব্যবধানে শিশু দুটিকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তারা মারা যায়।

সফিকুল আলম/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।