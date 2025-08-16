কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেল রেস করতে গিয়ে প্রাণ গেলো দুই বন্ধুর
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নিজেদের মধ্যে মোটরসাইকেল রেস করতে গিয়ে পিকআপভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বারোমাইল এলাকায় কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত যুবকেরা হলেন- জেলার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া সরদারপাড়া গ্রামের লিপলু হোসেনের ছেলে মাহিন হোসেন (২০) ও একই উপজেলার মথুরাপুর গ্রামের কুরবান আলীর ছেলে সিয়াম হোসেন (২১)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা লালন শাহ্ সেতু থেকে প্রায় ১০টি মোটরসাইকেল নিয়ে বন্ধুরা উচ্চগতিতে মহাসড়কে নিজেদের মধ্যে রেস করছিল। এ সময় একই সাথে থাকা দুই বন্ধু মাহিন ও সিয়ামের মোটরসাইকেলটি বারোমাইল এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মাহিন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় সিয়ামকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তারও মৃত্যু হয়।
ওসি সৈয়দ আল মামুন বলেন, কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহত দুই তরুণের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আল-মামুন সাগর/এমআরএম