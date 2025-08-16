জাফলং থেকে লুট হওয়া ১৫ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ

জাফলং থেকে লুট হওয়া ১৫ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ
জাফলং থেকে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে অভিযানে নেমেছে প্রশাসন। বুধবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত টাস্কফোর্সের অভিযানে গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে দুই দিনে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে।
এছাড়াও শুক্রবার জৈন্তাপুর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে আরও ৭ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে র্যাব। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। যা জাফলং থেকে লুট হয়েছে।
গোয়াইনঘাট উপজেলা প্রশাসন জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার এবং আজ শুক্রবার দুই দিনের অভিযানে পিয়াইন নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট লুট করা পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা পাথর পুনরায় নদীতে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে জাফলং জিরোপয়েন্টে নৌকা দিয়ে ফেলা হয়েছে।
গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী জানান, জাফলং থেকে যে পাথরগুলো সরানো হয়েছে, আমরা সেই পাথরগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছি। তবে পাথর লুটপাটের সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে, জাফলং থেকে লুট হওয়া প্রায় ৭ হাজার ঘনফুট পাথর জৈন্তাপুরের আসামপাড়া এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে র্যাব-৯। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে র্যাব সদস্যরা সিলেট জেলা প্রশাসনের সহায়তায় আসামপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এতে জাফলং থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম. শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, উদ্ধার করা পাথর ট্রাকে করে নিয়ে জাফলং নদীতে পুনরায় ফেলার প্রক্রিয়া চলছে।
