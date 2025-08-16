  2. দেশজুড়ে

খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকে ডাকাতি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২৯ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

খুলনা জেলার রূপসা থানায় কৃষি ব্যাংকের লকার ভেঙে প্রায় ১৬ লাখ টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল থেকে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত যে কোনো সময়ে এ লুটের ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ জানায়, সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল থেকে ব্যাংক বন্ধ ছিল। রাতে পাহারাদার ছিল না। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে নিরাপত্তা প্রহরী ব্যাংকের মূল গেটের কলাপসিবল গেটের তালা কাটা দেখে চিৎকার করলে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে ঘটনাটি রূপসা থানাকে অবগত করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই ব্যাংক থেকে ১৬ লাখ টাকা লুট হয়ে গেছে।

রূপসা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। ওই দিন থেকে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে যে কোনো সময়ে ঘটনাটি ঘটতে পারে। আমরা ব্যাংক থেকে এবং আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। সেগুলো বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এ ঘটনার সঙ্গে যেই জড়িত থাকুক না কেন, তাদের কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না।

আরিফুর রহমান/এমআরএম

