যানজটে আটকা ফায়ার সার্ভিস, আগুনে পুড়ে ছাই ২৫ দোকান

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেছে ২৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ঘাটা এলাকায় কামাল মার্কেটে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

আগুনের সূত্রপাত হয় একটি দোকানের বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে। খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ৪টি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে।

কিন্তু দোকানের মালিক পক্ষের অভিযোগ, অগ্নিকাণ্ডের এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেলেও ফায়ার সার্ভিস যথাসময়ে না আসার কারণে পুরো মার্কেট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা।

‎স্থানীয়রা জানান, রাত নয়টার দিকে উপজেলার চেয়ারম্যান ঘাটা এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন কামাল মার্কেটের একটি দোকানে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এতে মুহূর্তেই চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে কামাল মার্কেটসহ আশপাশের ২০ থেকে ২৫টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

পুরাতন জাহাজ সংশ্লিষ্ট দোকান হওয়ায় অধিকাংশ দোকানে গ্যাস ও অক্সিজেন সিলিন্ডার ভর্তি বোতল থাকার কারণে আগুন জ্বলার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। স্থানীয়রা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন পাঁচ কোটি টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

‎কামাল মার্কেটের মালিক মোহাম্মদ আরাফাত বলেন, অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে কল দিলেও তারা ঘটনাস্থলে এসেছে প্রায় এক ঘণ্টা পর। যার কারণে কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের আল মামুন বলেন, আমরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বের হলেও মহাসড়কে তীব্র যানজটের কারণে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। রাত সাড়ে দশটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি।

