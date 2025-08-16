বিদেশে পালানোর সময় গ্রেফতার ঈশ্বরদী পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি

বিদেশে পালানোর সময় গ্রেফতার ঈশ্বরদী পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি
বিদেশে পালানোর সময় পাবনার ঈশ্বরদী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি আবির হাসান শৈশবকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ঈশ্বরদী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এবিএম মনিরুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে হামলার আসামি আবির হাসান শৈশব। তিনি বিদেশ যাচ্ছেন, গোপনে খবর পেয়ে তাকে আটকে জন্য বিমানবন্দর এলাকায় নজরদারি রাখি। পরে শৈশব ইমিগ্রেশনে প্রবেশের সময় তাকে আটক করা হয়। রাতেই তাকে ঈশ্বরদীতে আনা হয়।
২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ঈশ্বরদী রেলগেট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন ছাত্র-জনতা আহত হন। ওই ঘটনায় নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি মামলা দায়ের করেন। মামলার অন্যতম আসামি আবির হাসান শৈশব।
