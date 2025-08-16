জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বেনাপোলে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ
জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটিতে শনিবার (১৬ আগস্ট) বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিসহ সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে দু’দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত স্বাভাবিক রয়েছে।
এদিকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ থাকায় দুই দেশের বন্দর এলাকায় আটকা পড়েছে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক। এসব পণ্যের মধ্যে বেশিরভাগ শিল্প কলকারখানার কাঁচামাল ও পচনশীল বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য।
বেনাপোল আমদানি-রপ্তানি সমিতির সহসভাপতি আমিনুল হক জানান, প্রতিদিন বেনাপোল বন্দরে প্রায় ৫০০ ট্রাক পণ্যের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য হয়ে থাকে। বন্ধের কারণে দুই পারের বন্দরে পণ্য জটের আশঙ্কা রয়েছে।
বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক শামিম হোসেন বলেন, শনিবার সরকারি ছুটি থাকায় বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ বন্দরের সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। রোববার সকাল থেকে আবারও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবে।
জামাল হোসেন/এফএ/এএসএম