মুজিববাদের জন্য নতুন করে যারা কান্না করে তারা ফ্যাসিবাদের দালাল
জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শহীদ মুগ্ধ, শহীদ আবু সাঈদের মায়েদের সামনে যারা মুজিববাদের জন্য নতুন করে কান্না করেন তারা ফ্যাসিবাদের দালাল, তাদের রুখে দিতে হবে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় জামায়াতের যুব বিভাগ লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত যুব দায়িত্বশীল সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। লক্ষ্মীপুর টাউন হল মিলনায়তনে এ আয়োজন হয়।
রেজাউল করিম বলেন, যেনতেন পদ্ধতির নির্বাচন ভুলে যান। কে কাকে দিয়ে ক্ষমতায় আসবেন সেই প্রতিযোগিতা ভুলে যান। প্রতিদিন জনপ্রিয়তা নামতেছে এজন্য কেউ কেউ ভাবছেন দ্রুত নির্বাচন হলে ভালো। জনপ্রিয়তা নামতে নামতে যদি দেরি হয় মাটির তলানিতে চলে যাবে। এজন্য দ্রুত নির্বাচন চায়। আমরা বলি, দ্রুত নয় ফেব্রুয়ারিতেই হোক, কিন্তু সংস্কার হতে হবে। ফ্যাসিবাদের বিচার হতে হবে। নতুন করে যারা মুজিববন্দনা শুরু করেছে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে।
ড. ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি ভুলে গেছেন আপনি শহীদদের রক্তের পতাকার ওপর দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। একটি দলের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে জুলাই ঘোষণাপত্র পড়ে গোটা জাতিকে আপনি হতাশ করেছেন। জুলাই সনদ তার আইনের ভিত্তির মাধ্যমে যদি ড. ইউনূস সাহেব দিতে ব্যর্থ হন, সেদিন থেকেই দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা হবে।
তিনি আরও বলেন, লক্ষ্মীপুরে একদিন আগে বিপ্লব হয়েছিল। সুতরাং জুলাই বিপ্লব, জুলাই সনদের ঘোষণা, প্রতিকার, স্পিরিট যদি ইউনূস সাহেব ধারণ করতে ব্যর্থ হন, কারো রক্ত চক্ষুকে আপনি যদি ভয় পান, তাহলে মনে রাখবেন এই লক্ষ্মীপুরের মাটি থেকেই একদিন আগে আন্দোলন শুরু হবে।
লক্ষ্মীপুর যুব বিভাগের সভাপতি মো. নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় সমাবেশে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এ আর হাফিজ উল্যাহ, সহকারী সেক্রেটারি মহসিন কবির মুরাদ, লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের আমির আবুল ফারাহ নিশান ও সেক্রেটারি হারুনুর রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
