নরসিংদীতে চাঁদা না পেয়ে কারখানায় হামলা, মালিকসহ আহত ৩

নরসিংদীতে চাঁদা না পেয়ে কারখানায় হামলা, মালিকসহ আহত ৩
নরসিংদীতে চাঁদা না দেওয়ায় কারখানায় হামলা ও মালিক-শ্রমিকদের মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এসময় কারখানার ২ লক্ষাধিক টাকার সুতাসহ মূল্যবান সামগ্রী নষ্ট করে হামলাকারীরা।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার টাওয়াদি পুকুর পাড় নাবিলা ট্রেক্সটাইলে এ ঘটনা ঘটে।
কারখানা মালিক মেহেদী হাসান ইমনের অভিযোগ, স্থানীয় সন্ত্রাসী সাগর ও তার বন্ধু ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। না দেওয়ায় তারা কারখানায় গিয়ে তার ওপর হামলা ও মারপিট করে। এ ঘটনায় সদর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেন মেহেদী হাসান।
হামলায় মালিকের সঙ্গে রমজান ও সুজন নামে দুই শ্রমিকও আহত হন।
কারখানা মালিক মেহেদী হাসান ইমন বলেন, বেশ বিছুদিন ধরে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী সাগর ও তার বন্ধু আমার কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। এরই জেরে শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তারা সদর উপজেলার টাওয়াদি পুকুর পাড়ে নাবিলা ট্রেক্সটাইলে গিয়ে কর্মরত তাঁতিদের মারপিট শুরু করেন। এসময় কারখানার শ্রমিকরা তাদের নিবৃত করতে চাইলে সুজন ও রমজান নামে দুই শ্রমিককে ছুরিকাঘাত করেন।
মেহেদী হাসান আরও বলেন, খবর পেয়ে আমি ছুটে গিয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা আমাকেও মারপিট শুরু করে, একপর্যায়ে ছুরিকাঘাত করে।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমদাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে একটি অভিযোগও পেয়েছি। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
সঞ্জিত সাহা/এমএন/জেআইএম