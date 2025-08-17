  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
নওগাঁর আত্রাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মনিরুল ইসলাম (১৯) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বটতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মনিরুল উপজেলার আমপুর গ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে।

আত্রাই ও সান্তাহার রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটি দুপুরের দিকে আত্রাই স্টেশন পার হয়ে নাটোরের দিকে যাচ্ছিল। এসময় মনিরুল রেললাইন পার হয়ে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। রেললাইন পার হওয়ার সময় খেয়াল না করায় ট্রেনটি পেছন থেকে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

সান্তাহার রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই যুবক মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। রেললাইন পার হওয়ার সময় খেয়াল না করায় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তার।

আরমান হোসেন রুমন/জেডএইচ/এমএস

