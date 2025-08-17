রাজশাহী
সাবেক মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনের ভাতিজাসহ ৩ জনের রিমান্ড
রাজশাহীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে সাবেক মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনের ভাতিজা ডক্টর ইংলিশ কোচিংয়ের মালিক মুনতাসির আলম অনিন্দ্যসহ গ্রেফতার তার দুই সহযোগীকে পাঁচদিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মামুনুর রশিদ এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আলী আশরাফ জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে সেনা অভিযানে বিস্ফোরক, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যসহ তাদের আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে শনিবার রাতে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। সে মামলায় দুপুরে তাদের আদালতে তোলা হয়।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আলী আশরাফ মাসুম বলেন, সেনা অভিযানে আটকদের বিরুদ্ধে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র-বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য আইনে করা মামলায় তাদের আদালতে তোলা হয়। পুলিশ এ মামলায় গ্রেফতার প্রত্যেকের সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করে। তবে আদালত তিনজনকে পাঁচদিনের করে রিমান্ড মঞ্জুর করে।
এর আগে শনিবার অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ ডক্টর ইংলিশ কোচিং সেন্টারের মালিক মোন্তাসেবুল আলম অনিন্দ্য, তার সহযোগী মো. রবিন এবং মো. ফয়সালকে আট্ক করা হয়। অনিন্দ্য রাজশাহীর সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা খায়রুজ্জামান লিটনের ভাতিজা।
