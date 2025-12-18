হবিগঞ্জে তিন হাজার কেজি ভারতীয় জিরাসহ পাচারকারী আটক

হবিগঞ্জে তিন হাজার কেজি ভারতীয় জিরাসহ পাচারকারী আটক
হবিগঞ্জে ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা ২ হাজার ৮২০ কেজি ভারতীয় জিরা জব্দ করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এসময় হাবিবুর রহমান (৫৫) নামে এক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সদর উপজেলার লস্করপুরের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে রেলক্রসিং সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক হাবিবুর রহমান নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের হাসান আলীর ছেলে।
ডিবি পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে রেলক্রসিং সংলগ্ন স্থান থেকে ৯৪ বস্তায় ভরা ২ হাজার ৮২০ কেজি অবৈধভাবে আমদানিকৃত ভারতীয় জিরা জব্দ করা হয়। এ সময় জিরা বহনকারী মো. হাবিবুর রহমানকে (৫৫) আটক করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত চোরাচালান চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
ডিবি’র অফিসার ইনচার্জ (ওসি) একেএম শামীম হাসান জানান, চোরাচালানে জড়িত আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
