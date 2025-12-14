  2. দেশজুড়ে

সাভারে বাসে আগুন

প্রকাশিত: ০২:৪১ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সাভারে বাসে আগুন

সাভারে পার্কিং করা একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে আগুনের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাত ১০ টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গেন্ডা বাসস্ট্যান্ডের আরিচা মুখি লেনে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

সাভার ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউজ ইন্সপেক্টর মেহেরুল ইসলাম বলেন, সাভার ফায়ার সার্ভিসে ১০টা ২ মিনিটে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গেন্ডা বাসস্ট্যান্ডে বাসে আগুনের খবর আসে। পরে সাভার ফায়ার সার্ভিসের এক ইউনিট ১০টা ৬ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এরপর ফায়ার সার্ভিসের চেষ্টায় ১০টা ১৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তবে কে বা কারা বাসে আগুন দিয়েছে তা জানা যায়নি। এছাড়া কোনো হতাহতের খবর এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিদিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক ধারণা, দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিতে পারে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা।

সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে বাসেরচালক বা মালিকের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। আগুনের সূত্রপাত খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

