টেকনাফ সৈকতে ভেসে এলো মৃত ডলফিন, শরীরে আঘাতের চিহ্ন
কক্সবাজারের টেকনাফে সমুদ্র সৈকতে ঢেউয়ের সঙ্গে একটি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের উত্তর শীলখালী পয়েন্টে ডলফিনটি ভেসে আসে।
স্থানীয় বাসিন্দা জুবায়ের ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে সৈকতে একটি মৃত ডলফিন ভেসে থাকতে দেখা যায়। ডলফিনটির শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটি সৈকতেই পড়ে ছিল।
তিনি আরও জানান,ডলফিনটি আকার আনুমানিক ৫ ফিট হবে এবং সম্ভবত সাগরে কোনো আঘাত বা জালে আটকে মৃত্যুর পর সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে এসেছে।
বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দুর্জয় বিশ্বাস জানান, শীলখালী সমুদ্র সৈকতে একটি মৃত ডলফিন ভেসে আসার বিষয়ে পুলিশকে কেউ অবগত করেনি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।
কক্সবাজারের জৈবিক সমুদ্রবিদ্যা বিভাগ (বিওআরআই)-এর সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এএসএম শরীফ জানান, শীলখালী সমুদ্র সৈকতে ভেসে আসা ডলফিনটি ইরাবতী প্রজাতির।
জাহাঙ্গীর আলম/কেএইচকে