বান্দরবানে জালে আটকে যাওয়া বিশাল অজগর উদ্ধার

বান্দরবানে জালে আটকে যাওয়া বিশাল অজগর উদ্ধার
বান্দরবানের আলীকদমে সবজি ক্ষেতের জালে আটকে যাওয়া একটি বিশাল অজগর সাপ উদ্ধার করেছে বন বিভাগ।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার নয়াপাড়া ইউপির আব্বাস কারবারি পাড়া এলাকার সবজি ক্ষেত থেকে সাপটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, সকল সাড়ে ১০টার দিকে ক্ষেতে কাজ করতে যান কৃষকরা। সেখানে সবজি ক্ষেত রক্ষায় দেওয়া জালে জড়ানো অবস্থায় অন্তত সাত ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ দেখতে পেয়ে লামা বনবিভাগে খবর দেন তারা। পরে বন বিভাগের লোকজন ঘটনাস্থল থেকে সাপটি উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেন।
লামা বন বিভাগীয় কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, স্থানীয়দের সহযোগিতায় সাপটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অজগরটি সুস্থ আছে। এটিকে মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হবে।
নয়ন চক্রবর্তী/জেডএইচ/জিকেএস