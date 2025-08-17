খেলাধুলায় যুক্ত থাকলে কেউ খারাপ হবে না: মোস্তাফিজুর রহমান

খেলাধুলায় যুক্ত থাকলে কেউ খারাপ হবে না: মোস্তাফিজুর রহমান
নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু বলেন, ‘নারায়ণগঞ্জ ছিল এক সময় খেলাধুলার আঁতুড়ঘর। এখান থেকে অনেক খেলোয়াড় জাতীয় দলে ও আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত ছিলেন। খেলাধুলা করলে কেউ কখনো খারাপ হবে না। সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত হবে না।’
রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে জেলার ফতুল্লার আলীগঞ্জ খেলার মাঠে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু বলেন, ‘আশা করছি এ মাঠ থেকে ভবিষ্যতে জাতীয় দলে খেলার জন্য আরও খেলোয়াড় তৈরি হবে। বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে, আমি যদি থাকি তাহলে এখানে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা করে দিবো। যেন রাতেও এখানকার শিশু কিশোররা খেলাধুলা করতে পারে।’
দিপু বলেন, ‘চেম্বার শুধু ব্যবসায়ীদের জন্য নয়, সব শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করবে। কারণ জনগণ ভালো থাকলে ব্যবসার পরিস্থিতি ঠিক থাকবে। আমরা যানজট দূর করার পাশাপাশি জেলায় উন্নত চিকিৎসাসেবা চালু করার ব্যবস্থা করছি। পাশাপাশি জলাবদ্ধতা দূর করতে যা যা করা প্রয়োজন তা আমরা করবো।
আলীগঞ্জ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোর্শেদ সারোয়ার সোহেল, সহ-সভাপতি আবু জাফর ও পরিচালক রিয়াদ মোহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/জিকেএস