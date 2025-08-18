  2. দেশজুড়ে

ডাকযোগে চিঠি

রাজনীতি ছেড়ে দিতে দুই জামায়াত নেতাকে হুমকি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
রাজনীতি ছেড়ে দিতে দুই জামায়াত নেতাকে হুমকি
হুমকি পাওয়া দুই জামায়াত নেতা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে ডাকযোগে চিঠি পাঠিয়ে দুই জামায়াত নেতাকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়েছেন ওই দুই জামায়াত নেতা।

শনিবার (১৬ আগস্ট) নেছারাবাদ উপজেলার সমুদয়কাঠী ইউনিয়নের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের (জামায়াতের অঙ্গসংগঠন) সভাপতি আব্দুর রহমানের নামে ডাকযোগে রেজিস্ট্রিকৃত একটি চিঠি আসে।

আরও পড়ুন:

চিঠিতে আব্দুর রহমানকে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ছেড়ে দিতে হুমকি দেওয়া হয়। এর আগে ১৩ আগস্ট, চিঠি দিয়ে একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ওলামা বিভাগের সভাপতি শরিফুল ইসলামকে রাজনীতি ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়।

রাজনীতি ছেড়ে দিতে দুই জামায়াত নেতাকে হুমকি

জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপকাঠি পৌর শাখার আমির মাওলানা জহিরুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। চিঠিতে উল্লেখিত মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং করে জানা গেছে, নম্বরগুলো চট্টগ্রামের। তারপরও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

মো. তরিকুল ইসলাম/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।