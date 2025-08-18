  2. দেশজুড়ে

আমরা লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড দখল করি, জামায়াত দখল করে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশিত: ১২:২৭ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররা জামায়াতের লোক। বিভিন্ন কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চ আদালতের বিচারকও বা নতুন যারা যাচ্ছেন তারাও জামায়াতের লোক। তবে আমরা জামায়াতকে বদনাম করছি না, শুধু দুই জায়গায় পার্থক্য দেখাচ্ছি।

তিনি বলেন, আজ পটুয়াখালীতে আমরা বাসস্ট্যান্ড দখল করছি, লঞ্চঘাট দখল করছি, ফেরিঘাট দখল করছি। আর জামায়াত বিশ্ববিদ্যালয় দখল করছে। তফাৎ দেখছেন? খালি নেতা হলেই হবে না, নেতার কোয়ালিটি থাকতে হবে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে জেলা শহরের শেরেবাংলা সড়কে নিজ বাসভবনে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তবে রোববার তার এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এর আগে গত বুধবার দুমকি উপজেলায় আরেক মতবিনিময় সভায় আলতাফ হোসেন বলেন, পটুয়াখালীতে এখন আর আওয়ামী লীগ নেই। চাঁদা দিয়ে সব বিএনপি হয়ে গেছে।

এছাড়া মির্জাগঞ্জ উপজেলায় আয়োজিত সভায় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতাদের গোবর খাইয়ে পবিত্র করে তারপর দেশে আনা হবে।

আলতাফ হোসেন চৌধুরীর এসব বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে নানান মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার বলেন, তিনি যে কথা বলেছেন, এটা তার নিজস্ব বক্তব্য। আমরা পটুয়াখালীর বিএনপি নেতারা সে বিষয়ে অবগত নই।

