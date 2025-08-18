  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে অননুমোদিত কারখানায় অভিযান, মালিকের জরিমানা

প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
চাঁদপুরে অনুমোদন ছাড়া খাদ্যপণ্য উৎপাদনের দায়ে কারখানা মালিকের জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার পাইকাস্তা এলাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ আল ইমরান বলেন, বিভিন্ন নাম ঠিকানা ব্যবহার করে ও বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া খাদ্য পণ্যের উৎপাদন তৈরি করার অপরাধে সানওয়ে কনজুমার অ্যান্ড এগ্রো বিডি লিমিটেড কারখানা মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জরিমানার অর্থ তাৎক্ষণিক অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিশোধ করেন। প্রতিষ্ঠানের মালিক জামাল উদ্দিন পুনরায় এ ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

এসময় জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা উপস্থিত ছিলেন। যৌথ বাহিনীর একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

