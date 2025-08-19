পিরোজপুর
শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ ও ১ নম্বর যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সব পদ আগামী ১ বছরের জন্য স্থগিত করা হলো।
অপর আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী পিরোজপুর জেলা বিএনপির জেলা সম্মেলন সম্পন্ন করার স্বার্থে নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির ত্যাগী, নির্যাতিত ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে অতিদ্রুত আহ্বায়ক কমিটি করার নির্দেশ দিয়েছেন।
এ বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও পিরোজপুর জেলা সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহ্বায়ক মো. কাজী রওনকুল ইসলাম টিপু বলেন, কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে আহ্বায়কের পদ স্থগিত করা হয়েছে তা জানা নেই, তবে জেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রেখে নেতাকর্মীদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা আছে।
