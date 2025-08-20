ঝিনাইদহ সীমান্তে ১১ বাংলাদেশিকে আটকের পরে ফেরত দিলো বিএসএফ
ভারতে অবৈধভাবে বসবাসরত ১১ বাংলাদেশিকে আটকের পরে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে ৫৯ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের রণঘাট ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করে। ফেরত আসা ১১ বাংলাদেশির মধ্যে ২ জন নারী ও একজন শিশু রয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকাল ৫টার দিকে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজিবি জানিয়েছে, আটক ১১ জন অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন। তারা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টাকালে বিএসএফের হাতে আটক হয়। পরে বিএসএফ ৫৯ ব্যাটেলিয়নের রণঘাট ক্যাম্প কমান্ডার বিজিবিকে আটকদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সরবরাহ করে। বিজিবি সেসব তথ্য যাচাই বাছাই শেষে আটক ১১ জন বাংলাদেশি নাগরিক বলে নিশ্চিত হয়। একপর্যায়ে দুপুর দেড়টার দিকে সীমান্ত পিলার ৫৩ এমপি সংলগ্ন শূন্য লাইনে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আটকদের মহেশপুর সীমান্তের মাটিলা বিওপি বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। পরে আটকদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।
মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজ্জাদুর রহমান জানান, বিএসএফের হাতে আটক ১১ বাংলাদেশিকে গ্রহণ করার পর বিজিবি তাদের পুলিশে সোপর্দ করেছে। আটকদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবেক।
শাহজাহান নবীন/এমএন/এমএস