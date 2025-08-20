  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে সরকারি খাল দখলমুক্ত করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বাগেরহাটে দখলে থাকা সব সরকারি খাল মুক্তকরণের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয়রা। বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে বাগেরহাটের দশানী ট্রাফিক মোড়ে কাড়াপাড়া, ষাটগম্বুজ ও খানপুর ইউনিয়নের বাসিন্দারা এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এসময় কৃষকদলের আহ্বায়ক আসাফুদৌলা জুয়েল, জেলা জামায়াতের যুব বিভাগের সভাপতি শেখ মনজুরুল ইসলাম রাহাদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক সাদ্দাম হোসেন, এনসিপি নেতা শেখ সোহেল, বাগেরহাট প্রেসক্লাব সভাপতি মো কামরুজ্জামান, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শওকত হোসেনসহ স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন শতাধিক যুব সদস্য ও গ্রামবাসী কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, বাগেরহাটের বিভিন্ন ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাল দখল হয়ে আছে। খালে লবণাক্ত পানি ঢুকিয়ে মাছ চাষ করায় হাজার হাজার একর জমি চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এলাকাবাসীর কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। বৃষ্টির সময় পানিবন্দি হয়ে পড়ছে হাজারো মানুষ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, খালগুলো অবৈধভাবে দখল করে রাখলেও প্রশাসন এ বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

তারা আরও বলেন, জনগণের স্বার্থে দখলকৃত সরকারি খাল পুনরুদ্ধার করা এখন সময়ের দাবি। অবিলম্বে সকল সরকারি খাল দখলমুক্ত করে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার জোর দাবি জানান তারা।

নাহিদ ফরাজী/এমএন/এমএস

