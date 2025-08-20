  2. দেশজুড়ে

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, ঢাকা বেকারিকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বগুড়া শহরের চকসূত্রাপুর এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও নানা অনিয়মের দায়ে ঢাকা বেকারিকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এক অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দেখা যায়, বেকারির উৎপাদন পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। মেঝে, দরজা, জানালা ও টেবিলে জমে আছে ময়লার স্তর। খাবারের ভেতরে আরশোলা, টিকটিকি ও নানা ধরনের পোকামাকড়ের উপস্থিতি দেখা যায়। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ বিস্কুট ও ব্রেড পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহার, অ্যামোনিয়া ও স্যাকারিনের মতো ক্ষতিকর উপাদান মেশানো এবং পোড়া তেল দিয়ে ক্রিম তৈরির মতো গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়ে।

আরও জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি বিএসটিআই অনুমোদন ছাড়াই পণ্য উৎপাদন করছিল এবং পণ্যের মোড়কে ভুল তথ্য ব্যবহার করছিল। এসব অপরাধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রশিদুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত তিন লাখ টাকা জরিমানা করে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বগুড়া জেলা কার্যালয়ের নিরাপদ খাদ্য অফিসার মো. রাসেল বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এ ধরনের ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

