ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার
সরকার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন দিতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে রংপুর নগরীর পার্কের মোড়ে শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের তিনি একথা বলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেওয়ার জন্যই সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। আপনারা এরইমধ্যে সরকারের বিভিন্ন বক্তব্যে, প্রেস উইংয়ের বক্তব্যে সেটা দেখেছেন। এখন জুলাই সনদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ও ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক সফল হলে আমরা আরও দৃঢ়ভাবে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো।’
স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ‘বিগত সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও ভোট চুরি হয়েছে, কেন্দ্র দখল হয়েছে। সে কারণে উপজেলা, জেলা, পৌর ও সিটি করপোরেশন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই জায়গাগুলোতে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা পূরণ করার মতো সরকারের যথেষ্ট অফিসার নেই। একজন সরকারি অফিসার দুই-তিনটা করে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এ কারণে ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে যারা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর, তারা জুলাই অভ্যুত্থানের পর পালিয়ে গেছেন। সেই জায়গায় প্যানেল চেয়ারম্যান অথবা প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।’
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘নাগরিক সেবা যেন ব্যাহত না হয়, সেজন্য আমরা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আগে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য না হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। তবে আমরা মনে করি, মানুষের দৈনন্দিন যে সেবাগুলো এখন ব্যাহত হচ্ছে, তা নিরসনের জন্য যতদ্রুত সম্ভব স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন বা নির্বাচন প্রয়োজন।’
স্থানীয় সরকার থেকে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে সব ধরনের পরিকল্পনার কথাও জানান উপদেষ্টা।
শহীদ আবু সাঈদ প্রসঙ্গে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘শহীদ আবু সাঈদ শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি ছিলেন একটি আদর্শের নাম। তার আত্মত্যাগ আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।’
এসময় বেরোবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী, মহানগর পুলিশ কমিশনার মজিদ আলী, রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সালসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শহীদ আবু সাঈদের সহযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত ‘জুলাই ৩৬’ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি থেকে বিজয়ীদের মাঝে ট্রফি তুলে দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।
এর আগে দুপুরে তিনি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার সংযোগকারী তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত এক হাজার ৪৯০ মিটার দীর্ঘ ‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন করেন।
