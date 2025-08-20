ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বাস ভাড়া বাড়লো ৫ টাকা

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বাস ভাড়া বাড়লো ৫ টাকা
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া ৫০ টাকা থেকে ৫ টাকা বাড়িয়ে ৫৫ টাকা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সপ্তাহের ৭ দিন শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়া নেওয়া হবে।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।
নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএর উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা।
সভায় পরিবহন মালিকরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া বাড়ানোর দাবি করেন। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে সভায় বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম এবং ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে বিপক্ষে দুটি পক্ষ তৈরি হয়। সবাই নিজ নিজ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি উপস্থাপন করেন।
সভায় উপস্থিত সবাই সরকারি প্রজ্ঞাপন এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের হিসাব পর্যালোচনা করেন। সরকারি প্রজ্ঞাপন এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের হিসাব অনুযায়ী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া আসে প্রায় ৬০ টাকার কাছাকাছি। এক পর্যায়ে সবাই সভার সভাপতি জেলা প্রশাসকের ওপর ভাড়া নির্ধারণের দায়িত্ব দেন।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারবো না। আইন অনুযায়ী সবাই ন্যায্য অধিকার পাওয়ার দাবি রাখে। সে অনুযায়ী সবার বিষয়টি বিবেচনা করে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি সপ্তাহের সাতদিনই শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়া নিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের নিয়ম মেনে চলতে হবে। যিনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাবেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।
তবে ভাড়া বৃদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের আহ্বায়ক রফিউর রাব্বী।
তিনি বলেন, আমরা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়েছি। বিএনপি-জামায়াত এবং প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে ছিল। ফলে মেজরটির কারণে ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা পরে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেব।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এএইচ/জিকেএস