বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলারডুবি, ৫ জেলে নিখোঁজ
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ২০ জেলেসহ এফবি মায়ের দোয়া নামের একটি মাছধরা ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটছে। রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে ঢেউয়ের তাণ্ডবে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানায় উদ্ধার হওয়া জেলেরা।
জেলে ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে পায়রা বন্দরের ২০ কিলোমিটার গভীর সাগর থেকে এফবি সাজেদা নামের একটি মাছধরা ট্রলার এক জেলেকে ভাসমান অবস্থা উদ্ধার করে। পরে দুপুরে বঙ্গোপসাগরের পাইপ বয়া সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি মাছধরা ডিঙি নৌকা ডুবে যাওয়া এ ট্রলারে আরও ১৩ জেলেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে। কিছুক্ষণ পরে নাম বিহীন আরেকটি ট্রলার একজন জেলেকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহত জেলেদের কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছে আবু তাহের (৫৫), কামাল (৩৫), রিয়াজ উদ্দিন (২২), তমিজ (১৮) ও শাহাবুদ্দিন (৪৫)।
উদ্ধার জেলেরা জানান, শনিবার চট্টগ্রামের বাঁশখালি থেকে ট্রলার নিয়ে জেলেরা বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারের জন্য বের হয়। ট্রলারটি ডুবে যাওয়ার পর তারা প্লাস্টিকের পানির ড্রাম নিয়ে সমুদ্রে দুদিন ভেসে থাকার পর তাদের উদ্ধার করা হয়।
কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, জেলেদের উদ্ধারের জন্য কোস্টগার্ডকে অবহিত করা হবে। উদ্ধার জেলেদের চিকিৎসা শেষে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিবারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
আসাদুজ্জামান মিরাজ/আরএইচ/এমএস