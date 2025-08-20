  2. দেশজুড়ে

কলাগাছের পাতা খাওয়ায় ছাগলকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক কারাগারে

প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
গ্রেফতার সজিব হাসান

কলাগাছের পাতা খাওয়াকে কেন্দ্র করে কুপিয়ে হত্যা করা হয় একটি ছাগলকে। আরও দুটি ছাগলকে আঘাত করা হয়। এমন অভিযোগে করা মামলায় বগুড়ার শেরপুরে এক যুবককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার সুঘাট ইউনিয়নের চকধলী গ্রাম থেকে অভিযুক্ত সজিব হাসানকে (৩০) গ্রেফতার করে পুলিশ।

শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দিন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, গত ১৪ আগস্ট চকধলী গ্রামের আল মাহমুদের স্ত্রী জাহেদা খাতুন তার তিনটি ছাগলকে বাঙালি নদীর চর এলাকায় ঘাস খাওয়ানোর জন্য ছেড়ে দেন। বাড়ি ফেরার পথে সজিবের বাড়ির কাছে একটি ছাগল কলাগাছের পাতা খায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ধারালো দা দিয়ে ছাগলটিকে কুপিয়ে হত্যা করেন সজিব। এসময় তিনি আরও দুটি ছাগলকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। জাহেদা খাতুন বাধা দিতে গেলে তাকে ও তার সন্তানকে ধাওয়া দেন।

এ ঘটনায় ছাগলের মালিক আল মাহমুদ বাদী হয়ে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে শেরপুর থানায় মামলা করেন। বুধবার সজিবকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।

