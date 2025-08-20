পুলিশের ওপর হামলা করে আসামি ছিনতাই, বিএনপি নেতা গ্রেফতার
জামালপুরের মাদারগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা করে মাদক কারবারিকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে চর পাকেরদহ ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দিনগত মধ্যরাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি চর পাকেরদহ ইউনিয়নের চর পাকেরদহ পশ্চিমপাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে।
মাদারগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফ গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে পশ্চিম চর পাকেরদহ এলাকায় উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাসিব আল মাহফুজের নেতৃত্বে ইয়াবা কারবারি নাছির চিকুকে ৩৩ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করে পুলিশ সদস্যদের একটি টিম। এরপর তাকে থানায় নেওয়ার পথে উপজেলার বাংলাবাজার এলাকায় ওই ব্যক্তির স্বজনরা পুলিশের ওপর হামলা চালান। পুলিশের কাছ থেকে হাতকড়ার চাবি কেড়ে নিয়ে আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান তারা।
এ ঘটনায় আটজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতপরিচয় ৬০-৭০ জনকে আসামি করে মাদারগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেন এসআই হাসিব আল মাহফুজ। পরে ওই রাতেই অভিযান চালিয়ে এজহারভুক্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। গতরাতে গ্রেফতার করা হয় আবু সাইদকে।
ওসি সাইফুল্লাহ সাইফ জানান, গ্রেফতার ব্যক্তিরা প্রাথমিকভাবে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাদের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত মঞ্জুর করেন।
