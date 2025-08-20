ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ যুবদলকর্মীদের বিরুদ্ধে

ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ যুবদলকর্মীদের বিরুদ্ধে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের চরএলাহী ঘাট দখল অব্যাহত রাখতে আশ্রাফুল ইসলাম ইমন (২৭) নামে সাবেক এক ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে যুবদলকর্মীদের বিরুদ্ধে।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে চরএলাহী বাজারে এ ঘটনা ঘটে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।
আহত আশ্রাফুল ইসলাম চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. ইসমাইলের ছেলে। তিনি ওই ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেল ৩টার দিকে চরএলাহীর সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত আবদুল মতিন তোতার ছেলে যুবদলকর্মী সাব্বিরের নেতৃত্বে ১০-১২ জন হামলা চালিয়ে সাবেক ছাত্রদল নেতা ইমনকে গুরুতর জখম করেন। তাকে প্রথমে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ২৫০ শয্যার নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জানতে খোঁজ করেও অভিযুক্তদের পাওয়া যায়নি। তবে চরএলাহী বাজারের একজন ব্যবসায়ী জানান, থানায় মামলা হওয়ার খবরে তারা গা-ঢাকা দিয়েছেন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে রয়েছি। সন্ত্রাসীদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। লিখিত পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/জিকেএস