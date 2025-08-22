  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুর সীমান্তে আটক বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ১১:০৯ এএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
মেহেরপুর সীমান্তে আটক বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ

মেহেরপুরের কাথুলী-কুতুবপুর সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে আটক হওয়া কৃষক ইকবাল হোসেনকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিনগত রাত ৩টার দিকে কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১৩৩ এর ৩ নম্বর সাব পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবি কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সূত্রে জানা গেছে, ইকবালকে আটকের পর থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ চলছিল। পরে গভীর রাতে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান ও ৫৬ বিএসএফের রাউদবাড়ি ক্যাম্প কমান্ডার এসি আনোছ কুমার নেতৃত্বে দুই দেশের নেতৃত্বে ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে চলা বৈঠকে সীমান্ত আইন, চোরাচালান প্রতিরোধ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সীমান্তের শূন্যরেখা অতিক্রম করে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে একমত পোষণ করেন উভয় পক্ষের কমান্ডাররা।

আরও পড়ুন:

এ বিষয়ে বিজিবি কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান জানান, সীমান্তের শূন্যরেখা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের দায়ে বিএসএফ তাকে আটক করে নিয়ে যায়। সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে তাকে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল জানান, বিজিবির করা মামলার আসামি হিসেবে ইকবাল হোসেনকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বৃহস্পতিবার বিকেল কাথুলী-কুতুবপুর সীমান্তে ঘাস কাটতে ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের কৃষক ইকবাল হোসেন। এসময় ভারতীয় বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে বেধড়ক মারপিট করে ক্যাম্পে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করে তার পরিবার।

আসিফ ইকবাল/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।