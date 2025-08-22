খুলনায় ফেরির সঙ্গে সংঘর্ষে ট্রলার থেকে পড়ে কিশোর নিখোঁজ

খুলনায় ফেরির সঙ্গে সংঘর্ষে ট্রলার থেকে পড়ে কিশোর নিখোঁজ
খুলনায় ফেরি ও ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রলার থেকে পড়ে আকাশ (১৭) নামে এক কিশোর নিখোঁজ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে জেলখানা ও সেনেরবাজার ঘাটের মধ্যবর্তী স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ আকাশ রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ সরকারের ছেলে
নিখোঁজ তরুণকে উদ্ধার অভিযানে খুলনা সদর নৌপুলিশ, রূপসা নৌপুলিশ, ফায়ার সার্ভিসসহ নৌবাহিনীর ডুবুরিরা অংশ নিয়েছেন।
নৌপুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত সোয়া ১০টার দিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রলার জেলখানা ঘাট থেকে সেনেরবাজারের দিকে যাচ্ছিল। নদীর মাঝপথে ফেরির সঙ্গে ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় ট্রলার থেকে দুজন নদীতে পড়ে যান। এর মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা গেলেও আকাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
প্রথমে স্থানীয়রা উদ্ধার অভিযানে অংশ নিলেও পরে খুলনা সদর নৌপুলিশ, রূপসা নৌপুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনীর ডুবুরিরা অভিযান চালান।
রূপসা নৌপুলিশ ফাঁড়ির এসআই শিমুল ঘোষ জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে যাত্রীবাহী ট্রলারের সঙ্গে ফেরির সংঘর্ষ হয়। নৌকার একটি অংশ ফেরির নিচে ঢুকে যায়। এতে কিছু যাত্রী নদীতে পড়ে যান এবং কিছু যাত্রী ফেরিতে উঠে যান। এর মধ্যে আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ সরকারের ছেলে আকাশের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে।
