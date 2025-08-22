নোয়াখালীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রবাসীর মৃত্যু

নোয়াখালীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রবাসীর মৃত্যু
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. সাইফুল ইসলাম নামে এক কুয়েত প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিনগত রাতে উপজেলার চরহাজারী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
সাইফুল ইসলাম ওই এলাকার আলী আকবরের ছেলে। সোমবার (২৫ আগস্ট) তিনি কুয়েতের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল।
পরিবারের লোকজন জানান, বৃহস্পতিবার রাতে নতুন ঘরে ফ্রিজে লাইন দিতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত হন দুই সন্তানের জনক সাইফুল ইসলাম। পরে তাকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওই ইউনিয়নের জামায়াতের সাবেক আমির মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘সাইফুল ইসলাম অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। পাঁচ বছর আগে পরিবারে সচ্ছলতা ফেরাতে কুয়েত যান। চারমাস আগে বাড়িতে এসে শখ করে নতুন ঘর করেন। সেই ঘরেই জীবন শেষ। তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, প্রবাসীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পরিবারের অভিযোগ না থাকায় বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।
ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ/এএসএম