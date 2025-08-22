  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে মিলে মজুত রাখা ২৫ টন সরকারি চাল জব্দ

প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় একটি মিল থেকে অবৈধভাবে মজুত রাখা ২৫ টনের বেশি সরকারি চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ সময় একজনকে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিনরাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কলেজ রোডের মেসার্স সামিয়া অটো রাইস মিল থেকে চালগুলো উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, রাতে বিপুল সরকারি চাল মজুত করে রাখার তথ্য পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। এসময় মিলের সামনে একটি ট্রলি ও একটি ট্রাকে সরকারি চাল পাওয়া যায়। ট্রলি চালককে আটক করে মিলের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে চাল পাওয়া যায়।

সব মিলিয়ে ২৫ টনের বেশি সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়। এ সময় মিল থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি চালের বস্তা ছাড়াও একটি ট্রলি, একটি ট্রাক, তিনটি অটোরিকশা ও বস্তা সেলাইয়ের একটি মেশিন জব্দ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে তারাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাকির হোসেন বলেন, চালের বস্তাগুলো নতুন মোড়কে বাজারজাতের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা চালগুলো উপজেলা পরিষদে রাখা হয়েছে। তবে মিলের লোকজন আগে খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। জব্দকৃত চাল ও যানবাহনের ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ সরকারি চাল পাচারে যারা জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

