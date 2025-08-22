  2. দেশজুড়ে

সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ‘যেনতেন নির্বাচন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না। পূর্ণাঙ্গ সংস্কার না হলে নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হবে। সেই সংশয় আমাদের দেশকে এবং রাজনীতিকে আবার সেই পুরোনো ধাঁচে নিয়ে যাবে। আমরা যে ভোরের আলো দেখেছি সেটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’

শুক্রবার (২২ আগস্ট) কুমিল্লা নগরীর ফ্যানটাউনে কনফারেন্স হলে মহানগর জামায়াত আয়োজিত নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘নির্বাচনকে ঘিরে গঠিত সংস্কার কমিটির সদস্য হয়েও একটি গুষ্টি সংস্কার না চেয়ে নির্বাচন চাচ্ছে। যদি সংস্কার না হয়ে নির্বাচন হয়, তাহলে পুনরায় ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার পথ সুগম হবে।’

তিনি বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন হ্যাঁ, না ভোট করে ছিলেন যখন কিন্তু পার্লামেন্ট ছিল না। পরে যে রাজনীতিতে আসলেন সেটাও ছিল না। প্রোক্লেমেশনের মাধ্যমে হয়েছে। শহীদ জিয়া যেভাবে ভোট করেছিলেন, প্রোক্লেমেশন করেছিলেন, সেটাকে অনুসরণ করে এবারে যে সমস্ত সংস্কারে আমরা (বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি ও ইসলামী দলগুলসহ অন্যান্য দল) একমত হয়েছি সেগুলোর মাধ্যমে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে আপনারা পজিটিভ ভূমিকা রাখবেন।’

জামায়াতের এ নেতা বলেন, ‘এর আগেও আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে। পারস্পরিক নিজেরাই অন্তর্দলীয় সংলাপ, সেই সংলাপ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এটা একটি পার্টি আলাদা হতে পারে, আবার অনেক পার্টি মিলেও বসতে পারি। কারণ আলোচনাটা আমাদের জন্য অপরিহার্য এ জন্য যে, যাতে করে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে আস্তার সংকট আছে সেগুলো দূর হওয়া দরকার। যে সংশয় আছে সেটাও দূর হওয়া দরকার।’

এ সময় কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, নায়েবে আমির অধ্যাপক এ কে এমদাদুল হক মামুন, সেক্রেটারি মো. মাহবুবুর রহমান. সহকারী সেক্রেটারি কামারুজ্জামান সোহেল, মোশারফ হোসাইনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

