টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবি নদী পাড়ের মানুষের
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের দক্ষিণ চরগোরক মণ্ডল এলাকার ধরলা পাড়ে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, আব্দুস ছালাম, জাফর আহমেদ, শাকিল আহমেদসহ অনেকে। এ সময় ধরলার ভাঙনের শিকার ৫০ পরিবারসহ ওই এলাকার কয়েকশ নারী-পুরুষ অংশ নেন।
বক্তারা বলেন, গত দেড় মাসে অর্ধশতাধিক পরিবার ভাঙনের শিকার হয়েছে। কোনো ক্রমেই নদীভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। চোখের সামনে শতশত আবাদি জমি গিলে খাচ্ছে আগ্রাসী ধরলা নদী।
এ প্রসঙ্গে কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাকিবুল হাসান জানান, ভাঙন রোধের চরগোরকমণ্ডল এলাকায় ছয় হাজার জিও ব্যাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ফেলানোর কাজেও শেষের দিকে। সেখানে আরও একটি প্যাকেজ এর বরাদ্দ দেওয়ার আশ্বাস দেন।
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ/এএসএম