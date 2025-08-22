  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১৫ কিলোমিটার এলাকায় যানজট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার সদর দক্ষিণ অংশে অন্তত ১৫ কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে মহাসড়কের দুই অংশে থেমে থেমে চলছে যানবাহন।

এর আগে উপজেলার পদুয়ার বাজার এলাকায় পল্লীবিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন মহাসড়কের ইউটার্নে প্রাইভেট কারের ওপর একটি কাভার্ডভ্যান উল্টে পড়ে। এতে একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টাপর হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের যৌথভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করে বিকেল পৌনে ৫টার দিকে দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ডভ্যান মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেয় হয়। এতে থেমে থেমে যান চলাচল শুরু হয়।

মহাসড়কে আটকে থাকা যমুনা বাসের চালক সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘দুই ঘণ্টার বেশি সময় যানজটে আটকা পড়েছি। এতে অনেক যাত্রী ভাড়া না দিয়ে বাস থেকে নেমে গেছেন।’

সিডিএম পরিবহনে যাত্রী মনির বলেন, ‘জরুরি কাজে ঢাকায় রওয়ানা দিয়েছি। মোস্তফাপুর এলাকায় যানজটে পরে আড়াই ঘণ্টা আটকে ছিলাম। তিন ঘণ্টায় কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় পৌঁছেছি। তবে এদিকে জ্যাম নেই।’

এ বিষয়ে ময়নামতি হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আনিসুর রহমান বলেন, ‘আমাদের যে ক্রেন আছে সেটির ধারণক্ষমতা খুব কম। যার কারণে কাভার্ডভ্যানটি উদ্ধারের জন্য ভাড়া করা ক্রেন এনে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। এতে সময় লেগেছে বেশি। সড়কে যানজট নিরসনে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জিকেএস

