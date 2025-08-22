বৈরী আবহাওয়ায় পর্যটকশূন্য কুয়াকাটা

বৈরী আবহাওয়ায় পর্যটকশূন্য কুয়াকাটা
বৈরী আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের কারণে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে পর্যটক নেই। যদিও বর্ষাকালীন সময় পর্যটকের আনাগোনা শীত মৌসুমের থেকে কম থাকে। তবে সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারি বন্ধের দিনগুলোতে পর্যটকদের চাপ বৃদ্ধি পায়।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে এবং আবাসিক হোটেল মোটেল ও রিসোর্টে কথা বলে জানা যায়, বৈরী আবহাওয়ার প্রভাবে এ সপ্তাহে পর্যটকদের আনাগোনা কম রয়েছে। যে কারণে ফাঁকা রয়েছে অনেক হোটেল-রিসোর্ট। সৈকত ঘিরে বেচাকেনা ও কম হচ্ছে।
বছরে অক্টোবর-মার্চ পর্যন্ত মূলত পর্যটন মৌসুম হিসাবে ধরা হয়। এছাড়াও সারা বছর কমবেশি পর্যটক আনাগোনা থাকে সৈকতে। বিশেষ করে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরে পর্যটকদের কাছে জায়গা হয়ে উঠেছে এ কুয়াকাটা।
কুয়াকাটার আবাসিক হোটেল মোটেল এবং রিসোর্টগুলোতে কথা বলে জানা যায়, বিশেষ করে জুলাই আগস্ট মাসে আবহাওয়ার বৈরীতা না থাকলে সাপ্তাহিক ছুটি এবং বন্ধের দিনগুলোতে প্রথম শ্রেণির হোটেল শতভাগ পরিপূর্ণ হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণির হোটেল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বুকড হয়। তবে সেই তুলনায় আজকে পর্যটকের বুকিং এবং পদচারণাও কম।
হোটেল খান প্যালেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাসেল খান বলেন, প্রতি শুক্রবার আমাদের শতভাগ বুকিং থাকে। তবে গত দুই তিনদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্রের তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। যে কারণে অনেক পর্যটক আসছেন না। আবার অনেক পর্যটক ফোন করে জানতে চেয়েছেন আবহাওয়ার কী অবস্থা?
কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইব্রাহিম ওয়াহিদ বলেন, আসলে অতি বৃষ্টি এবং আবহাওয়ার বৈরীতা অনেক পর্যটক পছন্দ করেন। তবে বেশিরভাগ পর্যটকরা পরিবার এবং শিশুদের নিয়ে ভ্রমণ করতে আসার কারণে বৃষ্টি তাদের একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই অনেক পর্যটক বৃষ্টির কারণে আসতে চায় না। আর সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত থাকায় অনেকে ভয়ে কুয়াকাটা আসেন না।
ট্যুরিস্ট পুলিশ কুয়াকাটা রিজিয়নের সহকারী পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান জাগো নিউজকে জানায়, আবহাওয়ার বৈরীতা এবং সমুদ্রে সতর্ক সংকেত থাকায় আমরা মাইকিং করে পর্যটকদের গোসলে নামতে সতর্ক করছি। পাশাপাশি আমাদের টিম সৈকতে টহলরত অবস্থায় রয়েছে।
পটুয়াখালী জেলা আবহাওয়া কর্মকর্তা মাহবুবা সুখী জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৫৫. ৬ মিলিমিটার। যেহেতু সঞ্চালনশীল মেঘ তৈরি হয়েছে তাই এরকম বৃষ্টি আরও ২-৩ দিন অব্যাহত থাকতে পারে। দিনে গড়ে ৩০-৪০ মিলিমিটারের মধ্যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
