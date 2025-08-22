কী এমন পরিবর্তন হলো এ গণঅভ্যুত্থানে: ফরহাদ মজহার
কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, ‘একটা গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু এটা নিয়ে কেউ চিন্তা করি নাই। গণঅভ্যুত্থান কী? একটি সরকার পালিয়ে গেলে কী গণঅভ্যুত্থান হয়?’
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘জেলা-উপজেলার কোথাও কী বদল হয়েছে। গণঅভ্যুত্থান করেছি যেন শহর গ্রাম সব জায়গায় একটা পরিবর্তন হয়। কিন্তু এ চিলমারীর পুলিশ, উপজেলা প্রশাসন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো পরিবর্তন হয়েছে? কোনো চিন্তা করেছেন? কী এমন পরিবর্তন হলো এ গণঅভ্যুত্থানে?’
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থান নতুন করে বেঁচে থাকার পথ দেখাচ্ছে। গণঅভ্যুত্থানের মূলমন্ত্র হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকতে হবে। তরুণদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও চিন্তাজগতের পরিবর্তন আনতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থানের প্রধান চাওয়া ছিল জনগণ আগের শাসন চায় না। এ এলাকায় জনগণ চায় এমন একটা প্রশাসন। যারা এ এলাকার মানুষের চাওয়া-পাওয়া ও সিদ্ধান্ত স্থানীয়ভাবে নিবে। এটাই গণঅভ্যুত্থানের মূল মন্তব্য। আমাদের জীবন আমরা স্থানীয়ভাবে যাপনের সিদ্ধান্তের অধিকার চেয়েছি। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাষ্ট্র দেয় না। রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঢাকায় বসে। আমার করের টাকায় রাষ্ট্র চলে, কিন্তু আমার কোনো উপকারে আসে না।
পণ্ডিত বইমেলা আয়োজক কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম রাজার সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারী, মাহমুদুল হাসান বাবু ও আনোয়ারুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ।
