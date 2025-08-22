  2. দেশজুড়ে

নুরুল হক নূর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর বলেছেন, ‘যে যতটুকু পাপ করেছে তাকে ততটুকু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাই যতটা পাপ করেছেন, জনগণের কাছে মাফ চেয়ে ভালো হয়ে যান। সাপের মতো ফণা তোলার চেষ্টা করবেন না। জনগণ সেই ফণা ভেঙ্গে দিবে।’

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে যশোর টাউন হল ময়দানে গণসমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।

২০১৮ সালের কোটা সংস্কার থেকে ২৪ রাষ্ট্র সংস্কারের স্মৃতিচারণ এবং গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণসমাবেশের আয়োজন করে গণঅধিকার পরিষদ যশোর জেলা।

নুর বলেন, ‘ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ যারা করেছেন, তাদের একটা বার্তা দিতে চাই। আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই। তাই যারা ছোট অপরাধ করেছেন তাদের আমরা ক্ষমা করবো। যারা লুটপাট, গুম-খুন, ভিন্নমত এবং বিরোধী রাজনীতির করার কারণে হামলা নির্যাতন করেছে, সেইসব নেতাদের তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আপনারা যদি ভেবে থাকেন আওয়ামী লীগ মরা লাশ হয়ে ফিরবে, আওয়ামী লীগ উঠে দাঁড়াবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আর দেশে রাজনীতিতে ফিরতে পারবে না। আওয়ামী লীগ যদি ফিরতে পারে তাহলে নরকে পরিণত করবে। কাজে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে বিভাজন থাকবে, ভিন্নমত থাকবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রশ্নে আমরা সবাই এক। এখানে কেউ আওয়ামী লীগকে ছাড় দিবে না।

নুরুল হক নূর বলেন, মাঝে মধ্যে আপনারা পলাতক নেত্রী নেতাদের কথামতো ফণা তুলে নিজেদের ঝামেলা ডেকে আনছেন; এটা ভুল করছেন। আপনারা যদি রাজনীতি করতে চান, তাহলে অন্যদল করেন। বিএনপি, জামায়াত গণঅধিকার এনসিপি যে দল ভালো লাগে সেই দল করেন। কিন্তু গণহত্যাকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনীতি আর ফিরতে দেওয়া হবে না।

জুলাই সনদ বির্তক তুলে গণঅধিকার পরিষদের এ শীর্ষ বলেন, শুধু সংস্কারের আলাপ, ঐক্যমত কমিশনের দুই মাস আলাপ করলাম। কিন্তু কোনো কাজের কাজ হয়নি। জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো মুখোমুখি। জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর মতের প্রতিফলন হয়নি। জুলাই সনদে জন আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে গণঅধিকার পরিষদ স্বাক্ষর করবে না। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ জানাবো, দেশের স্বার্থের কিছু মত ছাড় দিয়ে হলেও সবাইকে ঐক্যমতে আসার।

দলের জেলা কমিটির সভাপতি বিএম আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন এবং খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল বক্তব্য রাখেন। সমাবেশটি পরিচালনা করেন যশোর জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক রাশিদুর রহমান নিউটন।

