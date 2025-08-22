নড়াইল
জুলাই শহীদ সালাউদ্দিন-রবিউল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত
নড়াইলে জুলাই অভ্যুত্থানে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ সালাউদ্দিন-রবিউল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সামাজিক সংগঠন ‘ঊষার আলো সূর্যসংঘ, নড়াইলের’ আয়োজনে শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল ৪টায় শহরের বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে এই ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।
এতে রাইজিং স্টার ও দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাব নামে দুটি দল অংশ নেয়। খেলায় দুর্গাপুর স্পোর্টিং ক্লাব ৫-০ গোলে রাইজিং স্টার ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঊষার আলো সূর্যসংঘের সভাপতি মিনহাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুলাই শহীদ সালাউদ্দিন সুমনের ভাই মিন্টু মোল্যা ও ভাতিজা মইন মোল্যা।
সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক শাফায়াত উল্লাহ ও টুর্নামেন্টের তত্ত্বাবধায়ক মো. আল-আমিন মণ্ডলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (নেজারত) মোহাম্মাদ মেহেদী হাসান, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) জামিল কবির, জেলা জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য হেমায়েতুল হক হিমু, এনসিপি নেতা নাজমুল হাসান উজ্জ্বল ও এস এম ইরফানুল বারী উজ্জ্বল, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও জুলাই আহত এস এম সালাউদ্দিন, সাহিত্য সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, নড়াইল প্রেসক্লাবের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন।
আরও উপস্থিত ছিলেন জুলাই আহত পরিবারের সদস্য প্রভাষক সামিরা খানম, জুলাই আহত মাসুম, সাবেক বৈষম্যবিরোধী নেতা নুসরাত জাহান, আমিরুল ইসলাম রানা, রাশেদুল ইসলাম, শাহারুল আলম, সাদাব আলম প্রমুখ।
ফুটবল ম্যাচের ধারাভাষ্য দেন সহকারী অধ্যাপক মাওলানা জহুরুল ইসলাম ও কাজী নাইম রশিদ সৈকত।
পুরষ্কার বিতরণী শেষে শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপহারসামগ্রী তুলে দেন জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান।
শহীদ সালাউদ্দিন সুমনের ভাই মিন্টু মোল্যা বলেন, ‘আমার ভাই দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। আমি তার মাগফিরাতের জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।’
সভাপতির বক্তব্যে মিনহাজুল ইসলাম বলেন, টুর্নামেন্টটি আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য নড়াইলের বুকে শহীদ সালাউদ্দিন সুমন ও শহীদ রবিউল ইসলাম লিমনের নামকে উচ্চকিত করা।
তিনি আরও বলেন, ঊষার আলো সূর্যসংঘ নানারকম সামাজিক কাজ করছে। কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, ক্রীড়া অনুষ্ঠানসহ ইভটিজিং ও মাদক প্রতিরোধে কাজ চলমান। জেলার গোচর ও রেলস্টেশন এলাকায় মাঝেমধ্যে ইভটিজিংয়ের কিছু ঘটনা ঘটেছ। নড়াইল থেকে ইভটিজিংকারীদের শেকড় উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে।
