প্রিন্স
আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের লুটপাটকারী তকমা লাগিয়ে গেছে
আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ‘লুটপাটকারী’ তকমা লাগিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা নিজেদের জীবন, সংসার বিপন্ন করে রাজনীতি, দল ও জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে। অথচ গুটি কয়েক বিপথগামী লোকের কারণে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দুর্নাম হয়। আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের অপরাধী, লুটপাটকারী ও নির্যাতনকারীর তকমা লাগিয়ে গেছে। অথচ রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা সবচেয়ে বড় সমাজকর্মী ও সমাজ সংস্কারক।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে ময়মনসিংহ নগরীর নতুন বাজারে বিএনপি কার্যালয়ে ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির উদ্যোগে হালুয়াঘাট পৌর বিএনপির সদস্যসচিব সদ্য প্রয়াত আবদুল আজিজ খানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও শোকসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, ‘আওয়ামী লীগের অপরাধ বলে শেষ করা যাবে না। ক্ষমতায় টিকে থাকতে যত ধরনের অন্যায়-অবিচার, সবই তারা করেছে। গুম, খুন করে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করেছে। এজন্য গণঅভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে।’
আওয়ামী লীগের চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ‘এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে মানুষ মুখিয়ে আছে। বিএনপির বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে। তাই নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। ধানের শীষের কর্মী বাড়াতে হবে। ধানের শীষের প্রচারণাও বাড়াতে হবে। ভোটের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করবে ইনশাআল্লাহ।’
এসময় হালুয়াঘাট পৌর বিএনপির সদস্যসচিব সদ্য প্রয়াত আবদুল আজিজ খানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সবাইকে আবদুল আজিজের সততা, নিষ্ঠা ও দলপ্রেম অনুসরণ করার আহ্বান জানান এমরান সালেহ প্রিন্স।
ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ কালামর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদারের সঞ্চালনায় বিএনপির ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল আলম, ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহবায়ক জাকির হোসেন বাবলু, সদস্যসচিব রোকনুজ্জামান সরকার, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, ফুলপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহহেল মাজেদ বাবু, হালুয়াঘাট পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ ও গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব হাফেজ আজিজুল হকসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর