দুই জেলার দুই বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার
দলীয় নীতি ও সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে দুই জেলার দুই বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
তারা হলেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মতিন বক্স এবং হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছাবির আহমদ চৌধুরী।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এ তথ্য জানান।
এতে বলা হয়, তাদের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে।
আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে রিজভী জানান, আগামী ৩০ আগস্ট মেহেরপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে চার সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নজরুল ইমলাম। সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জুলফিকার আলী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম এবং জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কমিশনের তত্ত্বাবধানেই সম্মেলন ও কাউন্সিল পরিচালিত হবে।
কেএইচ/এসআর