প্রকাশিত: ০৬:৩০ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সুপান্থ, সম্পাদক তাজরীন

নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিনব্যাপী শহরের আলী আহাম্মদ চুনকা নগর মিলনায়তনের পরীক্ষণ হলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে মনি সুপান্থকে সভাপতি ও দীনা তাজরীনকে সাধারণ সম্পাদক করে আগামী দুই বছরের জন্য ১৩ সদস্যের কার্যকরী কমিটি এবং তিন সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে।

অন্যরা হলেন সহ-সভাপতি ধীমান সাহা জুয়েল ও ফাহমিদা আজাদ, অর্থ সম্পাদক সুমিত রায়, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাশ্বতী পাল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক উজ্জ্বল উচ্ছাস, সদস্য ভবানী শংকর রায়, প্রদীপ ঘোষ বাবু, পিন্টু সাহা, সাইফুল আলম নান্টু ও মাসুম সিকান্দার।

উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি, জাহিদুল হক দীপু ও জিয়াউল ইসলাম কাজল।

নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি মনি সুপান্থ বলেন, ‌‌‘নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। আমাদের নেতৃত্বে ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতায় অব্যাহত থাকবে।’

প্রসঙ্গত, ১৯৮১ সালে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট যাত্রা শুরু করে। সমাজে বিরাজমান অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সংস্কৃতির প্রবাহমান ধারাকে সাংস্কৃতিক জোট ৪৫ বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর

 

