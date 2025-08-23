  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গার আন্দুলবাড়ীয়ার ইউপি চেয়ারম্যান মোক্তার গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫৩ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে নাশকতা মামলার এজহারনামীয় আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম মোক্তার (৫২)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জীবননগর থানার একটি বিশেষ অভিযানে তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতার মোক্তার হোসেন আন্দুলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত শেখ আবুল হোসেনের ছেলে। শুক্রবার তাকে আদালতের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলার নির্দেশনায় জীবননগর থানার ওসি মামুন হোসেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে এসআই মিজানুর রহমান, এসআই রাসেল মিয়া ও সঙ্গীয় ফোর্স এই অভিযান চালান।

ওসি মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, শফিকুল ইসলাম মোক্তার দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। তিনি নাশকতা মামলার এজহারনামীয় ১১৩ নম্বর আসামি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

