নববধূকে দেখতে যাওয়ার পথে নৌকাডুবি, নিখোঁজ ২

নববধূকে দেখতে যাওয়ার পথে নৌকাডুবি, নিখোঁজ ২
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় নববধূকে দেখতে যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী নৌকা ডুবে দুজন নিখোঁজ রয়েছেন। শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ধারাম হাওরে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজরা হলেন- বিয়ের ঘটক লিয়াকত আলী (৫০) ও ইসরাত (৭)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে ধর্মপাশা উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকা থেকে নববধূ দেখতে একটি যাত্রীবাহী নৌকা মহেষপুর যাওয়ার পথে ধারাম হাওরে পৌঁছালে প্রচণ্ড ঢেউয়ের কবলে পড়ে নৌকাটি ডুবে যায়। এতে নৌকায় থাকা ৭ জনের মধ্যে ৫ জন
সাঁতার কেটে পাড়ে উঠলেও দুজন নিখোঁজ হয়।
ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক বলেন, ধারাম হাওরে নৌকা ডুবে দুজন নিখোঁজ রয়েছেন।
ধর্মপাশা ফায়ারসার্ভিসের ইনচার্জ লিয়াকত আলী বলেন, ধারাম হাওরে নৌকাডুবি হয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। যে দুজন নিখোঁজ রয়েছেন তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
