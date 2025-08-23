চা দোকানে এক মাসের বিদ্যুৎ বিল এলো তিন লাখ টাকা
বাগেরহাটের ফকিরহাটে এক চা দোকানির এক মাসের বিদ্যুৎ বিল এসেছে ৩ লাখ এক ৭৪৬ টাকা। বিল হাতে পাওয়ার পর দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অপূর্ব কুন্ডু নামের ওই দোকানি। উপজেলার লখপুর বাজারের দোকান রয়েছে তার। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
জানা যায়, বাবা মারা যাওয়ার পর অশোক কুমার কুন্ডুর দোকানটি এখন পরিচালনা করেন ছেলে অপূর্ব কুন্ডু। দোকানে দুইটি বাল্ব, একটি ফ্যান ও একটি ফ্রিজ রয়েছে। দোকানের চলতি মাসে বিদ্যুৎ বিল এসেছে ৩ লাখ ১ হাজার ৭৪৬ টাকা। সামান্য আয়ের চায়ের দোকানে এত বেশি বিল আসায় হতবাক অপূর্ব কুন্ডু ও তার পরিবার।
শুধু অপূর্ব কুন্ডু নয়, লখপুর এলাকার অনেক গ্রাহকের নামে এমন ভূতুড়ে বিল আসছে বলে জানা গেছে। এক মাসের বিলের সঙ্গে অন্য মাসের বিলের কোনো মিল নেই। হঠাৎ দ্বিগুণ বা তিনগুণ বিল পেয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েন গ্রাহকরা। মিটার না দেখে বিল করা এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দায়িত্বহীনতায় এমন ভোগান্তি ও অতিরিক্ত অর্থ গুণতে হয় বলে জানান গ্রাহকরা।
চা দোকানি অপূর্ব কুন্ডু বলেন, নিয়মিত ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বিল আসতো। এর আগের মাসেও অতিরিক্ত বিল এসেছে ১ হাজার ৮৭৬ টাকা। ফকিরহাট জোনাল অফিসে গেলে অতিরিক্ত বিল কমিয়ে ৩১৬ টাকা করে দেওয়া হয়। এ মাসে যখন বিল হাতে পাই দেখি বিল ৩ লাখ ১ হাজার ৭৪৬ টাকা। এরপর পরিবারের সবাই হতবাক হয়ে পড়ি। বিষয়টি জানাজানি হলে বৃহস্পতিবার রাতে বিদ্যুৎ অফিসের লোকজন এসে বিলটি নিয়ে যায়। বারবার ভুলের জন্য আমরা ভোগান্তিতে পড়ছি। ভবিষ্যতে এ ধরণের ভুল যাতে না হয় সে দাবি জানান তিনি।
বাগেরহাটে ফকিরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি উপ-মহা ব্যবস্থাপক (ডিজিএম) আনন্দ কুমার কুন্ডু বলেন, বিলিং সহকারীর ভুলে এমন ভূতুড়ে বিল হয়েছে। বিলিং সহকারীকে শোকজ করা হয়েছে। বিল সংশোধন করে ৩১০ টাকার একটি বিল দোকানিকে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।
