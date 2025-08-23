  2. দেশজুড়ে

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্বাস্থ্যখাতের সিন্ডিকেট রুখতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতের সিন্ডিকেট দীর্ঘদিনের সমস্যা। এই সমস্যা সরকারের একার পক্ষে দূর করা সম্ভব না। সিন্ডিকেট রুখতে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অনিয়ম দূর করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি নিজের সংস্কারও অত্যন্ত জরুরি।

শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

সব অনিয়মের বিরুদ্ধে সবাইকে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়, চিকিৎসক নিয়োগ ও পদায়নে কোনো অনিয়মকে বরদাস্ত করা হবে না।

তিনি আরও বলেন, ইজিপির মাধ্যমে হাসপাতালগুলোর স্বরঞ্জমাদি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার‌। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে স্বাস্থ্যখাতে অনিয়মসহ সিন্ডিকেট অনেকাংশেই নির্মূল সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্যখাতে অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার স্বল্প সময়ে ডাক্তার নিয়োগের জন্য বিশেষ বিসিএসের ব্যবস্থা করেছে। আগে চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে তিন বছর সময় লাগতো। এখন সাতমাসের মধ্যে চিকিৎসক নিয়োগ করা হচ্ছে। বিশেষ বিসিএসে নিয়োগ পাওয়া চিকিৎসকরা সেপ্টেম্বরে যোগদান করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে সাড়ে তিন হাজার নার্স নিয়োগের সুপারিশ করেছে বলেও জানান উপদেষ্টা।

মেডিকেলের স্বাস্থ্যসেবার অব্যবস্থাপনা নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, হাসপাতালগুলোর স্বাস্থ্যসেবার মান ফেরাতে বিশেষ নজর রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের। একই সঙ্গে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাহিদা অনুযায়ী চিকিৎসক-নার্সসহ জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশিকুর রহমান, রংপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সাল, পুলিশ সুপার মো. আবু নাইম ও সিভিল সার্জন ডা. শাহীন সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। এসময় রোগীদের সেবার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা।

এর আগে সকালে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন ইউনিট ঘুরে দেখেন ও রোগীদের শারীরিক অবস্থা-স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে খোঁজ নেন উপদেষ্টা।

