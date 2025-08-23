সেনাবাহিনীর সমর্থন না থাকলে এই সরকার টিকবে না: ফরহাদ মজহার
সেনাবাহিনীর সমর্থন না থাকলে অন্তর্বর্তী সরকার টিকবে না বলে মন্তব্য করেছেন কবি, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার। একই সঙ্গে রাজনীতিবিদদের কাছে নতি স্বীকার করে ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি’ বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, তারা বিদেশ থেকে এসে বাংলাদেশের জনগণের মনের কথা, মনের ব্যথা কী বুঝবে? তাই আমাদের সবাইকে অত্যন্ত সচেতনভাবে বুঝতে হবে। সবাইকে একটা গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হবে। সেখানে ছোট বড় সব রাজনৈতিক দলকে রাখতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হবে একটা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা, যেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে সবার মতামতকে মূল্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা।
তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া আপসহীন নেত্রী। তার সংগ্রাম ছাড়া এই গণঅভ্যুত্থান হতো না। তার নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা গ্রেনেড হামলার মামলা দেওয়া হয়েছিল। তিনি ফাঁসির আসামি ছিলেন। মিথ্যা মামলা হওয়ায় আদালত তাকে খালাস দিয়েছেন। বিগত ১৬ বছরে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার।
জ্ঞানতরু সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নেছারউদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেনের সঞ্চালনায় সাংবাদিক শাহরিন আরাফাত, উলিপুর বণিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইকবাল হোসেন চাঁদ, জুলাইযোদ্ধা আবদুল্লাহ আল নাহিন, অধ্যাপক আব্দুল বারী, সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
